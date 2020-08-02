В Минздраве объяснили, могут ли области самостоятельно ослаблять карантин
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что местные власти могут самостоятельно принимать решения лишь об усилении карантинных ограничений.
Об этом он рассказал в ходе брифинга в воскресенье, 2 августа.
"Условия карантина, согласно нашему законодательству, устанавливаются правительством, они прописаны в соответствующем постановлении. Уже на территории области или региона они могут только усиливать, если считают нужным", — сказал он.
В то же время Степанов рассказал, что в законодательстве Украины не предусмотрена возможность, чтобы местные органы власти могли бы ослаблять карантин.
Степанов о карантине - с 17:44. Видео: facebook.com/moz.ukr
Напомним, вчера мэры ряда городов в Украине "взбунтовались" против правил введения адаптивного карантина из-за того, что их города были внесены в "красную зону".
Также "Страна" разбиралась, почему на западе Украины ужесточили карантин и ждать ли нового "восстания мэров".