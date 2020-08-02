Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что местные власти могут самостоятельно принимать решения лишь об усилении карантинных ограничений.

Об этом он рассказал в ходе брифинга в воскресенье, 2 августа.

"Условия карантина, согласно нашему законодательству, устанавливаются правительством, они прописаны в соответствующем постановлении. Уже на территории области или региона они могут только усиливать, если считают нужным", — сказал он.

В то же время Степанов рассказал, что в законодательстве Украины не предусмотрена возможность, чтобы местные органы власти могли бы ослаблять карантин.

Степанов о карантине - с 17:44. Видео: facebook.com/moz.ukr

Напомним, вчера мэры ряда городов в Украине "взбунтовались" против правил введения адаптивного карантина из-за того, что их города были внесены в "красную зону".

Также "Страна" разбиралась, почему на западе Украины ужесточили карантин и ждать ли нового "восстания мэров".