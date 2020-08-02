В субботу, 1 августа, в Берлине из-за масштабной акции протеста граждан против ограничений, которые вводят из-за коронавируса, пострадали 18 силовиков.

Об этом сообщила пресс-служба берлинской полиции у себя на странице в Twitter.

"Около 1100 сотрудников полиции были задействованы для обеспечения безопасности мероприятия. Из них 18 получили ранения. Троих пришлось госпитализировать. Мы желаем нашим коллегам хорошего самочувствия и скорейшего выздоровления. Возвращайтесь домой!" — говорится в сообщении.

Уточняется, что всего в акции участвовали около 20 000 тысяч активистов.

Напомним, в ходе вчерашней акции протеста активисты называли карантин, введенный из-за коронавируса, заговором. Протестующие скандировали: "Мы вторая волна" и "Сопротивление!", призывали к "свободе" и утверждали, что "самая большая теория заговора - пандемия коронавируса".

Также "Страна" писала о том, что жители Нидерландов вслед за немцами также вышли на протесты против карантина.