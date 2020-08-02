На следующей неделе прохлада в Украине сменится жаркой погодой. Осадки ожидаются только в западных регионах страны.

Об этом свидетельствует информация Украинского гидрометцентра.

Так, 3-4 августа в Украине будет облачно, дожди с грозами ожидаются только в Карпатах и Прикарпатье днем 4 августа. На остальной территории страны - без осадков. Ночью в понедельник, 3 августа, температура опустится до +8...+13 градусов, днем воздух прогреется до +22..27 градусов. Ночью во вторник, 4 августа, ожидается +11...+16 градусов, днем - +25...+30.

Карта погоды на понедельник, 3 августа. Инфографика: Укргидрометцентр

Карта погоды на вторник, 4 августа. Инфографика: Укргидрометцентр

По данным синоптиков, в западных областях в среду, 5 августа, пройдут кратковременные дожди с грозами, которые закончатся к четвергу, 6 августа. Температура воздуха в среду ночью опустится до +12...+18 градусов, днем столбики термометра покажут от +20 до +31. В четверг ночью +12...+19, днем +23...+31.

Карта погоды на среду, 5 августа. Инфографика: Укргидрометцентр

Карта погоды на четверг, 6 августа. Инфографика: Укргидрометцентр

Напомним, сегодня в большинстве регионов Украины будет тепло и солнечно. Незначительные дожди возможны в восточных и северо-восточных областях.

Ранее мы рассказывали о том, какой будет погода в этом месяце.