Из 1112 случаев коронавирусной болезни, выявленных в Украине за последние сутки, Covid-19 подтвердился у 62 медиков и 74 детей.

Об этом в воскресенье, 2 августа, рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в ходе брифинга.

"За прошедшие сутки заболели 1112 человек. Из них 74 ребенка, а также 62 медицинских работника. Были госпитализированы 209 человек. За последние сутки в Украине зафиксировано 16 летальных случаев", - сказал министр.

По его словам, за сутки от коронавирусной болезни выздоровели 235 пациентов.

"Всего за все время пандемии в Украине заболело 72 тысяч 168 человек. Из них 5072 ребенка, а также 8755 медицинских работника", - добавил Степанов.

Он отметил, что с начала эпидемии выздоровели 39 543 человека, умерли 1725.

"За минувшие сутки в целом было осуществлено 16 737 тестирований. Из них 12 403 исследований методом ПЦР, а также 4 334 исследования методом ИФА", - отметил Максим Степанов.

Напомним, вчера Украина вышла на 34 место антирейтинга по общему числу зафиксированных случаев коронавируса в мире и на 8-е в Европе.

Ранее мы писали, что за последние сутки общее число случаев Covid-19 в Украине увеличилось до 72 168 человек. Наибольшее количество коронавирусных больных с начала эпидемии зафиксировано во Львовской, Ивано-Франковской и Волынской областях.