"Активист" общественной инициативы "Бойкот российского телерадиопродукта" Тарас Писаржевский позлорадствовал избиению и попытке изнасилования телеведущей "Интера" Анастасии Луговой в поезде, который ехал из Мариуполя в Киев. Но спустя день извинился за свои слова по этому поводу.

Так, вчера, после того как Луговая рассказала о произошедшем нападении, Писаржевский позлорадствовал, что на месте пострадавшей оказалась не телеведущая канала ZIK Наталья Влащенко.

"Жаль, что не Натаха Влащенко. Но тоже медиапроститутка, как никак", - написал он в Facebook.

Упомянутая в сообщении телеведущая канала ZIK Наталья Влащенко отреагировала на выпад "активиста". Она попросила своих подписчиков выяснить, работает ли Писаржевский в Раде, как это указано на его странице в Facebook, а также призвала Разумкова уволить этого человека, если он занимает в парламенте какую-либо должность.

Влащенко поддержали многие ее коллеги. Так, например, журналист Василий Апасов призвал Размкова уволить Писаржевского.

"Если он действительно работает в Раде, то в понедельник это должно закончится для него. Хотя убрать это недоразумение должны были раньше. Бегло просмотрев страницу этого несчастья, становится заметно, что там что-то маленькое, мерзкое и закомплексованное", - написал Апасов.

А уже утром 2 августа Тарас Писаржевский решил извиниться за свое злорадство.

"Оценив это сообщение с точки зрения постороннего человека, четко осознаю, насколько это высказывание, да и в целом это сообщение, в данном контексте, стало справедливо возмутительным для всех людей, которые имели возможность о нем услышать. Сегодня мне уже самому до конца четко трудно понять, что именно тогда мной руководило, поскольку — действительно: и женщина с ребенком попала в трагическую ситуацию, оставшись в одиночестве один на один с преступником. Поэтому, принося искренние извинения всем, кому нанес досаду, сообщение удаляю", — написал Писаржевский на своей странице в Facebook.

Он также сказал, что "допустил ошибку".

"Я ошибся! Теперь, осознавая всю меру абсурдности моего поступка, в дальнейшем обещаю сгоряча не касаться таких мучительных вопросов", — уточнил он.

Напомним, скандал в сети произошел из-за того, что Писаржевский разместил у себя пост, в котором позлорадствовал избиению Анастасии Луговой опасным зеком-рецидивистом в поезде, который ехал из Мариуполя в Киев. Преступник пытался изнасиловать ее на глазах у маленького сына.

Также "Страна" писала, что спастись женщине удалось благодаря проводнице, поскольку остальные на ее просьбы помочь ей в поезде не реагировали.