Минздрав показал статистику распространения Covid-19 по регионам Украины на 2 августа
За последние сутки общее число случаев Covid-19 в Украине увеличилось до 72 168 человек. Наибольшее количество пациентов с коронавирусом зафиксировано в Киеве, Львовской и Ровенской областях.
Об этом свидетельствует статистика, обнародованная Минздравом в Telegram-канале "Коронавирус инфо" в воскресенье, 2 августа.
Так, в Украине с начала распространения коронавируса выздоровели 39 543 человека, летальных случаев - 1725.
Статистика распространения коронавируса по регионам Украины на 2 августа:
- Винницкая область - 2790 случаев
- Волынская область - 3888 случаев
- Днепропетровская область - 1421 случай
- Донецкая область - 898 случаев
- Житомирская область - 1921 случай
- Закарпатская область - 5267 случаев
- Запорожская область - 823 случая
- Ивано-Франковская область - 4795 случаев
- Кировоградская область - 710 случаев
- г. Киев - 8452 случая
- Киевская область - 3823 случая
- Львовская область - 9783 случая
- Луганская область - 128 случаев
- Николаевская область - 621 случай
- Одесская область - 3414 случаев
- Полтавская область - 459 случаев
- Ровенская область - 6195 случаев
- Сумская область - 529 случаев
- Тернопольская область - 3086 случаев
- Харьковская область - 3862 случая
- Херсонская область - 230 случаев
- Хмельницкая область - 1180 случаев
- Черновицкая область - 6061 случай
- Черкасская область - 949 случаев
- Черниговская область - 883 случая
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, за минувшие сутки диагноз Covid-19 в Украине подтвердился у 1 112 человек.
Ранее мы писали, что на утро воскресенья, 2 августа, в Киеве подтвердились еще 110 случаев заражения коронавирусом. Общее число больных достигло 8452 человек.