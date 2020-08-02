Лидеры по числу больных Covid-19 - Львовская, Ивано-Франковская и Волынская области. Фото: "Страна"

За последние сутки общее число случаев Covid-19 в Украине увеличилось до 72 168 человек. Наибольшее количество пациентов с коронавирусом зафиксировано в Киеве, Львовской и Ровенской областях. 

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная Минздравом в Telegram-канале "Коронавирус инфо" в воскресенье, 2 августа.

Так, в Украине с начала распространения коронавируса выздоровели 39 543 человека, летальных случаев - 1725.

Статистика распространения коронавируса по регионам Украины на 2 августа:

  • Винницкая область - 2790 случаев
  • Волынская область - 3888 случаев
  • Днепропетровская область - 1421 случай
  • Донецкая область - 898 случаев
  • Житомирская область - 1921 случай
  • Закарпатская область - 5267 случаев
  • Запорожская область - 823 случая
  • Ивано-Франковская область - 4795 случаев
  • Кировоградская область - 710 случаев
  • г. Киев - 8452 случая
  • Киевская область - 3823 случая
  • Львовская область - 9783 случая
  • Луганская область - 128 случаев
  • Николаевская область - 621 случай
  • Одесская область - 3414 случаев
  • Полтавская область - 459 случаев
  • Ровенская область - 6195 случаев
  • Сумская область - 529 случаев
  • Тернопольская область - 3086 случаев
  • Харьковская область - 3862 случая
  • Херсонская область - 230 случаев
  • Хмельницкая область - 1180 случаев
  • Черновицкая область - 6061 случай
  • Черкасская область - 949 случаев
  • Черниговская область - 883 случая

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Минздрав показал данные о распространении Covid-19 по регионам Украины на 2 августа. Скриншот: Коронавирус_инфо в Телеграм

Минздрав показал данные о распространении Covid-19 по регионам Украины на 2 августа. Скриншот: Коронавирус_инфо в Телеграм

Напомним, за минувшие сутки диагноз Covid-19 в Украине подтвердился у 1 112 человек

Ранее мы писали, что на утро воскресенья, 2 августа, в Киеве подтвердились еще 110 случаев заражения коронавирусом. Общее число больных достигло 8452 человек.

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