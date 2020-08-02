За последние сутки общее число случаев Covid-19 в Украине увеличилось до 72 168 человек. Наибольшее количество пациентов с коронавирусом зафиксировано в Киеве, Львовской и Ровенской областях.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная Минздравом в Telegram-канале "Коронавирус инфо" в воскресенье, 2 августа.

Так, в Украине с начала распространения коронавируса выздоровели 39 543 человека, летальных случаев - 1725.

Статистика распространения коронавируса по регионам Украины на 2 августа:

Винницкая область - 2790 случаев

Волынская область - 3888 случаев

Днепропетровская область - 1421 случай

Донецкая область - 898 случаев

Житомирская область - 1921 случай

Закарпатская область - 5267 случаев

Запорожская область - 823 случая

Ивано-Франковская область - 4795 случаев

Кировоградская область - 710 случаев

г. Киев - 8452 случая

Киевская область - 3823 случая

Львовская область - 9783 случая

Луганская область - 128 случаев

Николаевская область - 621 случай

Одесская область - 3414 случаев

Полтавская область - 459 случаев

Ровенская область - 6195 случаев

Сумская область - 529 случаев

Тернопольская область - 3086 случаев

Харьковская область - 3862 случая

Херсонская область - 230 случаев

Хмельницкая область - 1180 случаев

Черновицкая область - 6061 случай

Черкасская область - 949 случаев

Черниговская область - 883 случая

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, за минувшие сутки диагноз Covid-19 в Украине подтвердился у 1 112 человек.

Ранее мы писали, что на утро воскресенья, 2 августа, в Киеве подтвердились еще 110 случаев заражения коронавирусом. Общее число больных достигло 8452 человек.