На утро воскресенья, 2 августа, в Киеве подтвердились еще 110 случаев заражения коронавирусом. Общее число больных достигло 8452 человек.

Об этом сообщил киевский мэр Виталий Кличко у себя на странице в Telegram.

"Друзья! Количество жителей Киева, у которых обнаружили коронавирус, увеличилось за прошедшие сутки на 110 человек. На сегодня в столице уже 8452 подтвержденных случая Covid-19", — говорится в сообщении.

Уточняется, что за сутки заболели 57 женщин в возрасте от 20 до 81 года, 47 мужчин от 19 до 75 лет, а также шестеро детей: две девочки 15 и 16 лет и четверо мальчиков от трех до десяти лет.

"В больницы госпитализировали 12 пациентов. Все остальные находятся на самоизоляции под контролем врачей. За прошедшие сутки выздоровели 13 человек. Всего коронавирусом переболели 2994 жителя Киева", — говорится в тексте сообщения.

Больше всего случаев коронавируса было обнаружено в Оболонском районе — 20 случаев. В Дарницком районе подтвердились 19 случаев заражения, а в Соломенском районе —13 заболевших.

Отметим, что в столице уже шестой день число новых случаев коронавируса, выявленных за сутки, превышает сотню.

Напомним, в Украине по состоянию на утро воскресенья, 2 августа, зафиксировано уже 72 168 случаев коронавируса. За минувшие сутки диагноз Covid-19 подтвердился у 1 112 человек.

Также "Страна" писала, что вчера Украина вышла на 34 место антирейтинга по общему числу зафиксированных случаев коронавируса в мире и на 8-е в Европе.