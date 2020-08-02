На фоне новых вспышек Covid-19 в Азии во вьетнамском городе Дананг местные власти намерены проверить всех жителей на коронавирусную болезнь. Всего там проживает около 1,1 млн человек.

Об этом, в субботу, 1 августа, информирует Reuters.

Сообщается, что 1 августа во Вьетнаме было зафиксировано 40 новых случаев коронавирусной болезни. 26 из них выявили в Дананге. Общее число случаев выросло до 586. До этого в стране на протяжении трех месяцев не было зарегистрировано ни одного случая заражения.

По данным вьетнамского правительства, с 25 июля в стране провели около 8,2 тысячи тестов на Covid-19. При этом их количество планируют увеличить до 8-10 тысяч в день. Из-за новой вспышки коронавируса на карантин были помещены 90 тысяч жителей.

На данный момент в крупных городах Вьетнама действует карантин. Там запрещены проведение массовых мероприятий, работа баров, ночных клубов и развлекательных центров. При этом в общественных местах введен масочный режим и от жителей требуется соблюдать социальную дистанцию.

Напомним, в последнее время некоторых азиатских странах фиксируется рекордное число заражений коронавирусом. Рекордсменом по суточному приросту инфицированных стали Филиппины.

28 июля мы сообщали, что в Дананге выявили семь новых инфицированных. В основном были заражены люди преклонных лет.