В воскресенье, 2 августа, президент Украины Владимир Зеленский поздравил воинов и ветеранов с Днем Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Соответствующий пост был опубликован в Facebook.

"Национальные Воздушные силы независимой Украины надежно защищают покой наших граждан с 1992 года, продолжая славную историю украинской авиации. Наша легенда - Иван Никитович Кожедуб – самый результативный летчик-истребитель в авиации союзников времен Второй мировой войны", — говорится в сообщении.

Уточняется, что Зеленский поблагодарил украинских военных авиаторов за то, что они достойно продолжают традиции ВСУ.

"Ваши настойчивость и самоотверженность во время войны в Донбассе стали опорой Вооруженных сил Украины. Вечная память и слава героям, погибшим, защищая свободу и независимость нашего государства. Вы продолжаете нас защищать, став для Украины ангелами-хранителями на небе. А значит здесь, на земле, мы не имеем права вас подвести. Предлагаю сегодня каждому украинцу взглянуть на небо и поблагодарить наших героев, похлопав в ладоши", — говорится в тексте сообщения.

Напомним, 30 июля в Харьковской области десант высадился с вертолета прямо на пляж, где загорали и купались местные жители.

Также "Страна" рассказывала, что 29 июля Зеленский поздравил военнослужащих с Днем Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.