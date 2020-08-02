Вчера Украина вышла на 34 место антирейтинга по общему числу зафиксированных случаев коронавируса в мире и на 8-е в Европе.

Об этом в субботу, 1 августа, рассказал главный санитарный врач, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.

Он сообщил, что по смертности от Covid-19 среди всех стран мира Украина вчера заняла 38 место антирейтинга, а среди стран Европы - 15. По количеству больных на 1 миллион населения Украина заняла 37 место.

"Динамика распространения коронавирусной болезни в мире - нет тенденций к снижению. Количество больных в мире составляет 17 млн. 106 тыс., из которых 668 тыс. случаев болезни закончились летальным исходом. В Европе зарегистрировано 2 млн. 871 тыс. случаев коронавирусной болезни, из которых 203 тысяч - летальные. За минувшие сутки (31 июля - Ред.) среди европейских стран наибольший прирост больных коронавирусом наблюдался в России - 5400 случаев, в Испании - 3092 случая и во Франции - 1346. В Испании началась новая волна заболеваемости Covid-19. В соседних с Украиной странах, в частности в Румынии суточный прирост количества случаев Covid-19 составил 1200 человек, в Польше - 657, в Молдове - 390", - подчеркнул Ляшко.

Он отметил, что рост количества случаев заболеваемости Covid-19 в Украине был вызван ослаблением карантинных мероприятий.

"Согласно мировой статистике, количество больных и смертности от коронавируса растет: США - 165 тыс. летальных исходов, Бразилия - 92 тыс., Великобритания - 46 тыс., Мексика - 46 тыс., Италия - 35 тыс. летальных исходов. И это страны, в которых был введен карантин различной степени жесткости ", - подчеркнул Ляшко.

Напомним, в Украине по состоянию на утро воскресенья, 2 августа, зафиксировано уже 72 168 случаев коронавируса. За минувшие сутки диагноз Covid-19 подтвердился у 1 112 человек.

Ранее мы писали, что украинский Минздрав недавно ухудшил прогноз по коронавирусу в Украине до 4000 смертей.