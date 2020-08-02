В период с начала года в Украине на водоемах погибли около 800 человек. Из них почти 80 — дети.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"По оперативным данным, по состоянию на 2 августа на водных объектах Украины с начала года погибло около 800 человек, из них почти 80 - дети. Спасено около 250 человек, в том числе более 30 детей", — говорится в сообщении.

Согласно статистике, утверждают спасатели, граждане пренебрегали правилами безопасности, из-за чего ставили свою жизнь под угрозу.

"К сожалению, статистика свидетельствует о том, что граждане, пренебрегая правилами безопасности, ставят под угрозу не только свою жизнь, но и жизнь своих детей. Ведь взрослые, в первую очередь, ответственны за то, чтобы дети были проинформированы и обучены правилам безопасности, в частности, у водоемов", — сообщают спасатели

Напомним, в течение июля в украинских водоемах утонули 180 человек, из которых более 70 детей.

Ранее мы писали о том, как компания из четырех человек из-за сильного течения оказалась посреди реки Днепр на надувном матрасе. К их спасению были привлечены водолазы.