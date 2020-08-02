Рэпер Энди Картрайт (Александр Юшко) мог умереть от остановки сердца. Расчленение тела артиста его женой, Мариной Кохал, происходило в нескольких метрах от сына.

Об этом в субботу, 1 августа, заявила адвокат супруги рэпера Ирина Скурту, передает "Комсомольская правда".

Так, по словам юриста, она не отрицает, что артист мог подавиться едой или у него произошла остановка сердца, вследствие которой и наступила смерть.

"Каких-то повреждений — черепно-мозговые травмы или ножевые ранения — на теле, которые бы говорили об убийстве, тоже нет", - сказала адвокат.

Кроме того, Скурту рассказала, как происходило расчленение тела рэпера. Она подтвердила, что двухлетний сын супружеской пары находился в соседней комнате.

"Двухлетний ребенок находился в соседней комнате, которая находится в 10 метрах от той, где лежало тело. Мать Марины узнала о случившемся только на следующий день. После этого она все время уговаривала дочку сообщить обо всем полиции. Когда я приехала к ней домой, запаха не было, все было чисто, убрано. Марина пыталась уничтожить все вещи мужа", - сказала защитница обвиняемой.

Скурту также передала слова подсудимой о том, что сейчас бы та не поступила так с телом супруга.

Напомним, в четверг, 30 июля, в Питере в квартире обнаружили расчлененное тело, которое принадлежит рэперу Энди Картрайту. По предварительным данным, певца расчленила его жена, которая сообщила, что он умер четыре дня назад от передозировки.

Марина Кохал якобы не хотела, чтобы певца считали наркоманом, поэтому решила избавиться от тела. Но, как показал первичный анализ останков тела Энди Картрайта, в его организме не было наркотиков. Также сообщалось, что в разделке тела участвовала теща музыканта.

Следствие полагает, что между супругами случился конфликт, и Кохал убила Юшко, после расчленив тело для сокрытия преступления.