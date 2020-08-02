Основными источниками распространения коронавируса в Швейцарии стали ночные клубы и рестораны. 69% новых обнаруженных заражений за последние две недели поступали оттуда.

Об этом говорится в материале The Local.

Так, данные, предоставленные швейцарскому государственному вещателю, показывают, что 42% новых случаев заражения в стране за последние две недели поступили из ночных клубов. Еще 27% зараженных подхватили болезнь в барах и ресторанах.

Не более чем 12% людей заразились от члена семьи, тогда как 8% - от медицинского персонала.

Вчера мы писали, что количество зараженных коронавирусом на планете превысило отметку в 17 000 000 человек. Лидерами среди стран стали Соединенные Штаты, Индия и Бразилия.

Также "Страна" рассказывала, что перед президентом Украины Владимиром Зеленским отчитались о том, что за нарушение противоэпидемических правил по территории страны закрыли 37 ночных клубов.