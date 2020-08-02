Корабль Crew Dragon отстыковался от МКС и летит к Земле. Фото: SpaceX

Космический корабль Crew Dragon, который принадлежит американской компании SpaceX, отстыковался от Международной космической станции и направляется в сторону Земли.

Об этом сообщает пресс-служба NASA.

Так, расстыковка состоялась в 02:45 по Киеву. Приземление запланировано в Мексиканском заливе в штате Флорида через 19 часов. На борту корабля находится два астронавта — Боб Бенкен и Даг Херли.

Корабль Crew Dragon отстыковался от МКС. Видео: Twitter/NASA

Напомним, что в конце мая в рамках коммерческого контракта с NASA на орбиту отправился первый за почти девять лет после завершения программы полетов американских шаттлов пилотируемый космический корабль США Crew Dragon, разработанный компанией SpaceX. Корабль доставил на МКС американских астронавтов Дага Херли и Роберта Бенкена.

Позже в NASA назвали предположительные сроки возвращения корабля на Землю.

Ранее "Страна" рассказывала о том, почему США почти 10 лет не могли запустить астронавтов в космос и что поменяет Crew Dragon.

Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться