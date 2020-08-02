Космический корабль Crew Dragon, который принадлежит американской компании SpaceX, отстыковался от Международной космической станции и направляется в сторону Земли.

Об этом сообщает пресс-служба NASA.

Так, расстыковка состоялась в 02:45 по Киеву. Приземление запланировано в Мексиканском заливе в штате Флорида через 19 часов. На борту корабля находится два астронавта — Боб Бенкен и Даг Херли.

In case you missed it, @SpaceX's Dragon Endeavour with @AstroBehnken & @Astro_Doug aboard undocked from the @Space_Station.



Watch NASA TV for continuous coverage as the spacecraft proceeds toward splashdown off the coast of Florida, Sunday, Aug. 2: https://t.co/mzKW5uDsTi pic.twitter.com/QOni0gSJHU — NASA (@NASA) August 2, 2020

Корабль Crew Dragon отстыковался от МКС. Видео: Twitter/NASA

Напомним, что в конце мая в рамках коммерческого контракта с NASA на орбиту отправился первый за почти девять лет после завершения программы полетов американских шаттлов пилотируемый космический корабль США Crew Dragon, разработанный компанией SpaceX. Корабль доставил на МКС американских астронавтов Дага Херли и Роберта Бенкена.

Позже в NASA назвали предположительные сроки возвращения корабля на Землю.

Ранее "Страна" рассказывала о том, почему США почти 10 лет не могли запустить астронавтов в космос и что поменяет Crew Dragon.