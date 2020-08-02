В Украине по состоянию на утро воскресенья, 2 августа, зафиксировано уже 72 168 случаев коронавируса. За минувшие сутки диагноз Covid-19 подтвердился у 1 112 человек.

Об этом свидетельствуют данные СНБО.

Так, из 72 168 подтвержденных случаев коронавируса в Украине уже 1 725 оказались летальными. За сутки умерли 16 пациентов с Covid-19. Выздоровели уже 39 543 украинцев, за сутки - 235 из них. Продолжают болеть по состоянию на 2 августа 30 900 жителей страны.

Отметим, что уже пятый день подряд число новых пациентов с Covid-19 в стране превышает тысячу человек.

Напомним, украинский Минздрав недавно ухудшил прогноз по коронавирусу в Украине до 4000 смертей.

Также мы писали о том, что 1 августа общее число зараженных коронавирусом в мире превысило 17 миллионов.