Данные на утро 2 августа. Число зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 1 112 человек
В Украине по состоянию на утро воскресенья, 2 августа, зафиксировано уже 72 168 случаев коронавируса. За минувшие сутки диагноз Covid-19 подтвердился у 1 112 человек.
Об этом свидетельствуют данные СНБО.
Так, из 72 168 подтвержденных случаев коронавируса в Украине уже 1 725 оказались летальными. За сутки умерли 16 пациентов с Covid-19. Выздоровели уже 39 543 украинцев, за сутки - 235 из них. Продолжают болеть по состоянию на 2 августа 30 900 жителей страны.
Отметим, что уже пятый день подряд число новых пациентов с Covid-19 в стране превышает тысячу человек.
Напомним, украинский Минздрав недавно ухудшил прогноз по коронавирусу в Украине до 4000 смертей.
Также мы писали о том, что 1 августа общее число зараженных коронавирусом в мире превысило 17 миллионов.