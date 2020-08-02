Американская компания Microsoft приостановила переговоры с компанией ByteDance о покупке мобильного приложения TikTok. Они будут возобновлены после того, как будут согласованы позиции с Белым домом.

Об этом говорится в материале The Wall Street Journal.

Так, на решение якобы повлияли слова президента США Дональда Трампа о том, что приложение будет запрещено на территории Соединенных Штатов. В случае, если администрация Белого дома даст "зеленый свет" — компания готова возобновить переговоры.

По словам источников журналистов, сделку могли заключить еще в этот понедельник, но заявление Трампа стало сюрпризом для обеих сторон, хотя предполагалось, что вся компания перейдет под американский контроль.

До этого мы рассказывали, что президент США Дональд Трамп хочет запретить на территории страны приложение TikTok. Он заявил, что оно собирает много данных о пользователе и принадлежит китайской компании.

Ранее "Страна" писала, что военным из ВМС США запретили пользоваться китайской социальной сетью TikTok на мобильных устройствах.