Граждане Германии при возвращении из других стран смогут бесплатно пройти тестирование на коронавирус. Такая возможность за ними сохраняется в течении 72 часов после прибытия.

Об этом говорится в материале DW.

Так, министр здравоохранения Йенс Шпан подписал соответствующее распоряжение. Впрочем, тесты можно будет сдавать и в медицинских учреждениях или кабинетах врачей. Вместе с этим государство решило взять на себя все расходы, которые связаны с тестированием в аэропортах.

Решение было принято в рамках предварительных мер, чтобы не допустить повторных вспышек коронавируса в период окончания школьных каникул. В это время многие граждане Германии возвращаются в страну с отдыха.

Вчера мы писали, что в Берлине прошли протесты против карантинных ограничений. Участники называли карантин заговором.

Напомним, ранее украинские заробитчане на ферме в Германии заразились коронавирусом.