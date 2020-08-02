В воскресенье, 2 августа, в большинстве регионов Украины будет тепло и солнечно. Незначительные дожди возможны в восточных и северо-восточных областях.

Об этом свидетельствует прогноз, размещенный на сайте Укргидрометцентра.

Так, на западе страны ожидается +23...+26 градусов днем и +10...+13 - ночью. Осадков не прогнозируется, весь день будет наблюдаться переменная облачность. В центральных регионах и Киеве - +21...+25 градусов днем, ночью температура опустится до +11...+14 градусов. Дождей также не должно быть.

В южных областях будет на несколько градусов теплее: днем столбики термометров поднимутся до отметок +24...+27, ночью опустятся до +13...+16.

Дожди, но незначительные, вероятны в Чернигове, Сумах, Полтаве, Харькове, Донецке и Луганске. Также в этих регионах ожидается более прохладная погода: днем температура ожидается на уровне +22...+25 градусов, ночью - +11...+14.

Прогноз погоды на 2 августа. Скриншот: meteo.gov.ua

Напомним, первые выходные августа в Украине в целом выдались дождливыми и свежими.

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