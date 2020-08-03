Сколько украинцев болеет коронавирусом. Фото: flickr.com

В Минздраве показали карту заболеваемости коронавирусомв разных областях Украины по состоянию на 3 августа. За последние сутки заразилось еще 990 человек. 

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава:

  • Винницкая область - 2 815 случаев;
  • Волынская область - 3 949 случаев;
  • Днепропетровская область - 1 438 случаев;
  • Донецкая область - 898 случаев;
  • Житомирская область - 1 948 случаев;
  • Закарпатская область - 5 318 случаев;
  • Запорожская область - 846 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 4 914 случаев;
  • Кировоградская область - 711 случаев;
  • Киев - 8 554 случая;
  • Киевская область - 3 845 случаев;
  • Львовская область - 9 921 случай;
  • Луганская область - 128 случаев;
  • Николаевская область - 642 случая;
  • Одесская область - 3 482 случая;
  • Полтавская область - 459 случаев;
  • Ровенская область - 6 270 случаев;
  • Сумская область - 541 случай;
  • Тернопольская область - 3 113 случаев;
  • Харьковская область - 3 950 случаев;
  • Херсонская область - 230 случаев;
  • Хмельницкая область - 1 189 случаев;
  • Черновицкая область - 6 143 случая;
  • Черкасская область - 954 случая;
  • Черниговская область - 900 случаев.

Сколько украинцев болеет коронавирусом

"По состоянию на 3 августа в Украине зафиксировано 990 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Всего в Украине 73 158 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 17 38 летальных, 39 876 пациентов выздоровели. Проведено 1 067 006 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 333 пациента. Количество зарегистрированных активных больных по состоянию на 03.08 составляет 31 544", - указано в сообщении. 

На стационарном лечении находится 4 772 человека, из них 125 пациентов подключены к аппарату ИВЛ. Всего в госпитализации нуждались 18 465 человек, в подключении к аппарату ИВЛ - 536 пациентов.

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