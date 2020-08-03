В Минздраве показали карту заболеваемости коронавирусомв разных областях Украины по состоянию на 3 августа. За последние сутки заразилось еще 990 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава:

Винницкая область - 2 815 случаев;

Волынская область - 3 949 случаев;

Днепропетровская область - 1 438 случаев;

Донецкая область - 898 случаев;

Житомирская область - 1 948 случаев;

Закарпатская область - 5 318 случаев;

Запорожская область - 846 случаев;

Ивано-Франковская область - 4 914 случаев;

Кировоградская область - 711 случаев;

Киев - 8 554 случая;

Киевская область - 3 845 случаев;

Львовская область - 9 921 случай;

Луганская область - 128 случаев;

Николаевская область - 642 случая;

Одесская область - 3 482 случая;

Полтавская область - 459 случаев;

Ровенская область - 6 270 случаев;

Сумская область - 541 случай;

Тернопольская область - 3 113 случаев;

Харьковская область - 3 950 случаев;

Херсонская область - 230 случаев;

Хмельницкая область - 1 189 случаев;

Черновицкая область - 6 143 случая;

Черкасская область - 954 случая;

Черниговская область - 900 случаев.

"По состоянию на 3 августа в Украине зафиксировано 990 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Всего в Украине 73 158 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 17 38 летальных, 39 876 пациентов выздоровели. Проведено 1 067 006 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 333 пациента. Количество зарегистрированных активных больных по состоянию на 03.08 составляет 31 544", - указано в сообщении.

На стационарном лечении находится 4 772 человека, из них 125 пациентов подключены к аппарату ИВЛ. Всего в госпитализации нуждались 18 465 человек, в подключении к аппарату ИВЛ - 536 пациентов.

Напомним, после заболевания коронавирусом нардепов-мажоритарщиков Павла Халимона и Сергея Гривко у сидящих с ними рядом в зале Рады коллег пока нет симптомов Covid-19. Однако Зеленский старается не проводить личных встреч с нардепами.

Как сообщала "Страна", директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гербейесус заявил, что ВОЗ завершила в Китае миссию о причинах возникновения коронавируса.