Сразу три страны решили решили ужесточить карантин на фоне высоких темпов распространения коронавируса. Это Литва, Кипр и Казахстан.

Об этом сообщают местные СМИ.

Так, по информации Delfi, в Литве с первого августа вернули обязательное ношение медицинских масок в закрытых помещениях и общественных местах для всех, кто старше шести лет. Исключением станут только заведения общественного питания, в которых из-за специфики целей посещения маски обяжут носить только сотрудников.

Кроме того маску будет разрешено снять у парикмахера, косметолога, в бассейнах и спортивных залах.

Также с третьего августа ужесточение карантина возобновляет Казахстан, пишет Lada.kz. В регионе Актау остановят весь общественный транспорт и междугороднее пассажирское сообщение. Планируется закрыть и торговые дома, торгово-развлекательные, развлекательные центры, летние площадки кафе и ресторанов - запретят все, кроме доставки на дом.

В Костанайской области же ограничения будут введены до 17 августа, в регионе нельзя работать всем непродовольственным магазинам. Исключения оставили только для магазинов стройматериалов, запчастей, сельхозтехники, гигиенических принадлежностей и ритуальных товаров.

В свою очередь на Кипре, как отмечает Cyprus Mail, с 31 июля возобновили обязательное ношение медицинских масок во всех замкнутых помещениях и общественных местах, нарушителям будет светить штраф в размере 300 евро.

В регионе Лимассола запрещены собрания более 10 человек, а максимальное количество посетителей в ресторанах, кафе и барах было сокращено до 75 в помещении и 150 - на открытом воздухе.

Напомним, уже третий день подряд в Польше фиксируют антирекорд по количеству выявленных случаев коронавирусной болезни за сутки. По последним данным, Covid-19 подтвердился у еще 658 жителей этой страны.

Как сообщала "Страна", пабы, бары, клубы и другие развлекательные заведения могут закрыть ради повсеместного открытия школ к началу учебного года. Такой выбор нужно сделать из-за сложной ситуации с заболеваемостью коронавирусом - показатели позволяют открыть только один тип заведений.