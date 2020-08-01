В Папуа-Новой Гвинее потерпел крушение самолет, на борту которого находилось 750 килограммов кокаина. Товар предназначался для наркорынка Австралии, чей гражданин и находился у штурвала. Сейчас он арестован.

Об этом в субботу, 1 августа, сообщает BBC.

Сообщается, что самолет, перевозивший наркотики на сумму 86 миллионов долларов (2,4 миллиарда гривен), рухнул в Папа-Лили возле Порт-Морсби

Австралийский пилот легкомоторного летательного судна Cessna 402C был арестован и обвинен в незаконном въезде в страну. В местной полиции заявили, что он сотрудничал со следствием, и после его ареста было обнаружено 28 пакетов с наркотиками. Стражи порядка позже отчитались, что всего были арестованы пять человек, предположительно являющихся членами преступного синдиката в Мельбурне.

"Австралийская федеральная полиция утверждает, что жадность сыграла значительную роль в деятельности синдиката, и не может исключить, что вес кокаина оказал влияние на способность самолета летать", - говорится в заявлении правоохранителей

Примечательно, что 750-килограммовая партия кокаина является крупнейшей по стоимости в стране из когда-либо конфискованных.

Напомним, подобный случай недавно произошел в Мексике. Там самолет рухнул с тонной кокаина на борту.

В прошлом году мы писали, что 39 килограмм кокаина обнаружили на борту резервного самолета президента Бразилии Жаира Болсонару.