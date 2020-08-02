Правоохранители при помощи неравнодушного гражданина остановили водителя, в крови которого зафиксировали 5 промилле алкоголя.

Об этом сообщает Патрульная полиция Киевской области.

"В начале 21-х часов к Чайковским патрульным обратился неравнодушный гражданин. Мужчина сообщил, что с парковочной площадки пытается выехать водитель авто на иностранной регистрации марки Volvo, который находится, вероятно, в состоянии опьянения. Экипаж патрульных уже через несколько минут на 51 км автодороги Киев - Чоп заметил транспортное средство, которое указал гражданин", - указано в сообщении.

Оказалось, за рулем 37-летний иностранец, который был так пьян, что не мог разговаривать, из машины его пришлось доставать. Правоохранители очень удивились, когда увидели результаты измерения Drager, так как это практически смертельная доза. Неизвестно, как водитель вообще сел за руль.

Отметим, что степень опьянения измеряется в промилле, которое показывает массу алкоголя в 1000 мл крови. Это значит, что в каждом литре крови задержанного водителя содержалось пять мл чистого алкоголя. При пяти промилле нарушается работа сердца и дыхание. Фактически, человек находится в состоянии алкогольной комы (либо уже мертв).

Напомним, на отрезке автодороги Одесса - Мелитополь - Новоазовск поздно вечером патрульные остановили за нарушение ПДД автомобиль Peugeot 807. У водителя в крови зафиксировали более пяти промилле алкоголя.

Как сообщала "Страна", в Николаеве врачи пытаются спасти 15-летнюю девушку, которую без сознания нашли на территории школы в состоянии алкогольной комы.