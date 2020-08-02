За пять дней перемирия (с 27 по 31 июля) мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 225 нарушений режима тишины.

Соответствующие данные приведены в отчете миссии.

"Начиная с 06:01 27 июля и до конца отчетного периода (19:30 31 июля – Ред.), СММ в общем сложности зафиксировала 225 нарушений режима тишины", – указано в документе.

Так, за первые сутки перемирия было зафиксировано 111 нарушений, в том числе, 21 взрыв. В ОБСЕ сообщили и о гражданском из Марьинки, которого подстрелили в левую руку шрапнелью 27 июля. Пострадавшего доставили в больницу Курахово.

Как сообщала "Страна", в Министерстве обороны заявили о единичных обстрелах в четверг, совершенных противником на Донбассе. При этом никто не пострадал, а с начала вступления в силу режима прекращения огня 27 июля боевых потерь среди подразделений Объединенных сил нет.

1 августа штаб ООС также сообщил об отсутствии обстрелов в субботу.