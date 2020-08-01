В сети появилось видео празднования британским футбольных клубом "Арсенал" победы, с которой команде достался кубок Англии. Однако из-за бушевавших эмоций кубок упал и развалился.

Соответствующие видео появилось в соцсетях.

Так, на ролике видно, как футболисты вместе радуются победе, после чего прямо перед созданием памятной фотографии кубок выпадает из рук спортсмена и разваливается на несколько частей. Чтобы сделать снимок, комплектующие пришлось поддерживать руками.

Видео: YouTube / beIN SPORTS Asia

Напомним, игроки петербургского футбольного клуба "Зенита" уронили хрустальный трофей во время празднования победы в финале Кубка России.