"Арсенал" уронил кубок Англии, праздную победу. Фото: flickr.com

В сети появилось видео празднования британским футбольных клубом "Арсенал" победы, с которой команде достался кубок Англии. Однако из-за бушевавших эмоций кубок упал и развалился.

 Соответствующие видео появилось в соцсетях. 

Так, на ролике видно, как футболисты вместе радуются победе, после чего прямо перед созданием памятной фотографии кубок выпадает из рук спортсмена и разваливается на несколько частей. Чтобы сделать снимок, комплектующие пришлось поддерживать руками. 

 Видео: YouTube / beIN SPORTS Asia

Напомним, игроки петербургского футбольного клуба "Зенита" уронили хрустальный трофей во время празднования победы в финале Кубка России.

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