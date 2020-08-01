Жители Нидерландов вслед за немцами вышли на протесты против карантина
В нидерландском городе Гаага около полутора тысяч человек вышли на протест против коронавируса. Мирная акция была посвящена "безумию", которое, по их мнению, творится вокруг заболевания и ограничению прав и свобод граждан.
Об этом сообщает Оmroepwest.
Митинг прошел в парке Маливельд, большинство участников были без масок и не соблюдали безопасную дистанцию. Организатором акции выступила общественная организация Virus Madness. Не считая двух арестов, акция прошло спокойно в непринужденной атмосфере. Многие пришли будто на пикник.
Однако в какой-то момент один из членов Virus Madness Виллем Энгель заявил с трибуны, что политика правительства "не направлена на защиту людей".
Отметим, в июне антикарантинная акция в Гааге закончилась арестом 37 человек.
Om 14.00 uur moet het hier beginnen. Gemoedelijk sfeertje pic.twitter.com/zcscUf1vzr— Sander Knura (@sanderknura) August 1, 2020
Напомним, в Берлине прошли протесты против карантинных ограничений. Участники называют карантин заговором и собрали около 10 тысяч единомышленников.
Как сообщала "Страна", в Гааге (Нидерланды) в воскресенье прошли массовые протесты против ограничительных мер, введенных из-за распространения коронавируса. Акция переросла в беспорядки и столкновения с полицией, которая применила водометы.
Также "Страна" писала, что полиция вытеснила протестующих перед зданием Народной скупщины в Белграде при помощи слезоточивого газа после проявления агрессии со стороны активистов.