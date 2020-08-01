В ночь на 1 августа пассажирка поезда "Мариуполь-Киев", журналистка телеканала "Интер" Анастасия Луговая подверглась нападению со стороны трижды судимого уроженца Запорожья Виталия Рудзько. Мужчина избил девушку, которая ехала в одном купе со своим сыном, и попытался ее изнасиловать.

Уже после того, как Анастасия добралась до столицы, она рассказала об этом ужасном происшествии в своем Facebook. Кто знает, если бы не ее пост в социальной сети, обратили бы на этот случай свое внимание заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко и высшее руководство "Укрзализныци".

Тем не менее, преступника удалось задержать, сейчас правоохранители занимаются расследованием преступления.

Цепочку событий с этим преступлением восстановила "Страна".

"Будь умницей, будь хорошей девочкой"

Сегодня в 13:19 Анастасия Луговая написала в Facebook о том, что около 03:00 в поезде "Мариуполь-Киев" на нее было совершено нападение. По ее словам, она находилась в купе со своим сыном и проснулась от ударов по голове.

"Неизвестный пробрался к нашему купе, одет был только в трусы, заблокировал дверь и начал бить. Прижал к кровати. Держал за горло и бил много раз. Я кричала, проснулся сын. Сын начал кричать и просить "Не бить маму", на что неизвестный развернулся и хотел ударить сына. Я задержала удар, пообещав, что сделаю все что угодно, лишь бы он не бил сына", - написала девушка.

После этого, по словам Анастасии, мужчина перестал вести себя агрессивно, снял с себя трусы и начал ее домагаться.

"Я попросила, чтобы немножко подождал, ведь сын еще не спит и все это видит. Все время, пока я успокаивала сына, голый мужчина с эрекцией гладил мне ноги и целовал их, на мои сопротивления говорил: "Будь умницей, будь хорошей девочкой и больше не пострадаешь". Я поняла, что нужно как-то вывести мужчину из купе. Я предложила ему выйти, чтобы сын ничего не видел. Он согласился, обернулся в простыню, вывел меня из купе и завел в свое купе. Дверь за мной заблокировал на верхний замок", - продолжила пострадавшая.

Когда пассажирка оказалась в купе нападавшего, она обнаружила на столе дыню и торчащий из нее нож. Подумав, что насильник может не только ее избить, но и зарезать, Анастасия приняла решение не провоцировать его на агрессивные действия и не кричать.

"Мужчина снял простынь и начал приставать. Но в то время мой сын начал плакать и звать меня. "Вот он шанс на спасение", - подумала я, и предложила выйти и пойти успокоить сына под предлогом, что ребенок может разбудить всех. Мужчина меня отпустил, но сказал, чтобы я вернулась, иначе он меня найдет и будет хуже. Выйдя из купе, я забежала к сыну, и мы босиком побежали к проводнице. Та спала и не понимала, что происходит. Мужчина голый по вагону бежал в нашем направлении. Поняв, что здесь защиты не найду, мы побежали в другой вагон, где я начала кричать и стучать во все двери. Хуже всего то, что никто не среагировал", - рассказала девушка.

Стоит еще раз обратить внимание, что когда Анастасия с ребенком пришла к проводнице своего вагона просить о помощи, она на это никак не отреагировала. При этом сама пострадавшая объясняет это тем, что проводница просто спала, несмотря на крики в поезде. Скрыться от нападавшего девушке с сыном помогла проводница уже из другого вагона. На тот момент до Киева Анастасии оставалось ехать еще несколько часов.

"Чтобы вы понимали, частых остановок этот поезд не делает. Поэтому у меня был выбор: либо останавливать поезд ночью неизвестно где и ждать полицию, или ждать в Киев. И я выбрала второй вариант. Начальник поезда распорядился, чтобы неизвестного охраняли и не позволили ему бежать. Ведь тот грозился нажать стоп кран, выбить окно", - написала девушка.

Поезд прибыл на станцию Киев-Пассажирский в 07:11. Там Анастасию с ребенком встретили сотрудники полиции, который вызвал ее супруг. Правоохранители задержали нападавшего.

Также Анастасия опубликовала фотографии своего лица, которые подтверждают, что она получила серьезные травмы. По заключению судебно-медицинской экспертизы, в результате нападения на девушку у нее была сломана челюсть.

Насильник ехал в поезде "зайцем", а проводники хотели подкупить пострадавшую

Через некоторое время Анастасия и ее муж, Владимир Захаренков, рассказали журналистам "5 канала" новые подробности ужасного инцидента в поезде "Мариуполь-Киев". Оказалось, что проводники поезда и не намеревались вызывать полицию по факту избиения пассажирки и попытки ее изнасиловать. При этом сотрудники "Укрзализныци" даже предлагали пострадавшей деньги, чтобы она не пошла жаловаться правоохранителям.

"Помогли нам в соседнем вагоне. Там был проводник. Она вызвала начальника поезда, и уже, когда он пришел, со мной поговорил, они его задержали. Никто не вышел на помощь, никто не помог. Хотя потом, по словам проводника нашего вагона, она слышала, что кто-то кричит, но не поняла кто", - рассказала девушка.

В свою очередь муж пострадавшей заявил, что нападавший ехал в поезде "зайцем" и, вероятно, по этой причине проводники не хотели вызывать полицию.

"Полиция была вызвана мной. Проводники говорили ей: "Не вызывай полицию, пожалуйста. Он готов заплатить". Настя сказала: "Нет, я никаких денег от него не приму. Только правосудие." А проводники сказали: "Тогда мы готовы заплатить все, что у нас есть". Назвали какую-то определенную сумму. Они, в принципе, предложили взятку для того, чтобы она не доводила это дело до суда. Потому что, говорили, нас уволят с работы", - заявил супруг Анастасии.

Подруга пострадавшей, журналистка Маруся Ряпулова также рассказала, что проводники пытались отправить Анастасии и ее сына в купе к нападающему, потому что тот заявил, что якобы они - одна семья.

Задержание и арест нападавшего

Через несколько часов после поста Анастасии о произошедшем с ней инциденте пресс-служба "Укрзализныци" сообщила, что правоохранители задержали нападавшего.

По словам представителей компании, о ситуации якобы сразу доложили машинисту и начальнику поезда, после чего нарушителя держали под стражей до прибытия на станцию. При остановке полиция сразу задержала подозреваемого, сотрудники поезда, в свою очередь, предоставили все доказательства произошедшего.

"Действия указанного лица будет квалифицировать официальное следствие. "Укрзализныця" приносит искренние извинения пострадавшей пассажирке и еще раз подчеркивает насущную необходимость обновления сопровождение поездов дальнего следования во время движения сотрудниками Национальной полиции для полной безопасности пассажиров", - добавил представитель УЗ.

Компания также принесла извинения пострадавшей.

В свою очередь, заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко подтвердил задержание нападавшего.

"Полиция и прокуратура готовит ему подозрение по статьям - нанесение телесных повреждений средней тяжести и попытку изнасилования. Полиция и прокуратура будет просить судью выбрать меру пресечения в виде ареста без права выхода под залог, так как этот человек просто опасен для окружающих", - написал он.

По словам Геращенко, подозреваемый родился в Запорожье, зовут его Рудзько Виталий Евгеньевич, 1975 года рождения. Известно, что у него уже есть три судимости: угон автомобиля в 1996 году, хулиганство в 1999 и кража в 2008 году.

Немногим позднее Геращенко добавил, что подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца без права внесения залога.

"Активист" позлорадствовал

Анастасия Луговая является ведущей проекта "Полезная программа" на телеканале "Интер".

На этот факт обратил внимание некий "активист" общественной инициативы "Бойкот российского телерадиопродукта" Тарас Писаржевский. Примечательно, что своим рабочим местом на странице в Facebook он указал Верховную Раду.

В своем посте в социальной сети он позлорадствовал ужасной истории, которая случилась с Анастасией.

"Жаль, что не Натаха Влащенко. Но тоже медиапроститутка, как никак", - написал Писаржевский.

Его пост заметила упомянутая в нем телеведущая канала ZIK Наталья Влащенко. Она попросила своих подписчиков выяснить, работает ли Писаржевский в Раде, а также призвала Разумкова уволить этого человека, если он занимает в парламенте какую-либо должность.