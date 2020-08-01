10 отдельный отряд оперативного реагирования "ДОЗОР" Государственной пограничной службы получили на вооружение штурмовые винтовки взамен автоматов Калашникова.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ в Facebook.

"10 отдельный отряд оперативного реагирования "ДОЗОР" получил новые штурмовые винтовки UAR-15 под патрон 5,56×45 мм. Это наиболее распространенный калибр оружия в странах Североатлантического альянса. Планируется, что UAR-15 полностью заменит автомат Калашникова. Винтовка имеет модульную компоновку, верхняя часть ствольной коробки и цивьё имеют направляющие типа Пикатини для установки прицельных приспособлений и других тактических аксессуаров", - указано в сообщении.

Отмечается, что газовая система "CARBINE" с регулируемой газовой блоком обеспечит плавную работу автоматики, а модульная конструкция позволит легко производить замену всевозможных компонентов: цивьё, пистолетную рукоять и другие навесные принадлежности, тем самым настраивая винтовку для удобства в эксплуатации.

Примечательно, что оружие производят в Украине из отечественных и американских комплектующих. Так, ствол и ударно-спусковой механизм, от которых напрямую зависит кучность стрельбы, изготовлены в США в компании Daniel Defense.

Видео: YouTube / ГПСУ

Напомним, румынская армия взяла на вооружение вместо российского автомата Клашникова итальянскую Beretta. Об этом сообщил министр экономики Румынии Николае Беделеу.

Как сообщала "Страна", Украина и блок стран НАТО завершают совместную работу над программой сотрудничества, которая рассчитана на один год. После получения вердикта от Североатлантического альянса программа будет отправлена на подпись президенту Украины.