Женщина вырыла туннель трехметровой глубины протяжностью около 10 метров ради побега из тюрьмы сына, осужденного за убийство.

Соответствующие фото опубликовали в новостной группе города в Instagram "Это Запорожье".

"Побег из Шоушенка, Запорожская версия. Женщина из Николаева рыла подкоп, чтоб вытащить из тюрьмы своего сына. Мужчина отбывает длительный срок за убийства в одной из Вольнянских колоний. Мать сидельца сняла неподалеку дом, и с помощью инструментов по ночам уверенно рыла к своей цели. Конечно двойственные чувства по этой новости, но теперь у женщины есть все шансы встретиться с сыном по ту сторону забора", - указано в сообщении.

Отмечается, что глубина подкопа составила три метра, а протяженность - десять, однако, если бы не полиция, у нее были все шансы освободить сына.

Напомним, в Ульяновской области России с территории Димитровградской исправительной колонии двое заключенных попытались сбежать за границу с помощью подкопа под стенами тюрьмы.

Как сообщала "Страна", в Черниговском следственном изоляторе несовершеннолетние заключенные попытались сбежать, избив надзирателя и выкрав у него ключи. Из-за происшествия в СИЗО начали служебную проверку.