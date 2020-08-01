Уже третий день подряд в Польше фиксируют антирекорд по количеству выявленных случаев коронавирусной болезни за сутки. По последним данным, Covid-19 подтвердился у еще 658 жителей этой страны.

Об этом в субботу, 1 июля, информирует телеканал TVN 24.

Так, в пятницу польский Минздрав сообщил о 657 случаях коронавирусной болезни, а в четверг - о 615. При этом за неделю с субботы 25 по 31 июля, ведомство отчиталось о 3650 новых подтвержденных случаях заражения коронавирусом.

В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий не исключил ужесточения некоторых карантинных ограничений, если ситуация продолжит ухудшаться. Сегодня министр здравоохранения страны Лукаш Шумовский заявил, что ограничения могут вводиться на свадьбах, так как коронавирус выявляется в последние недели чаще среди гостей этих мероприятий.

Также не заканчивается вспышка Covid-19 среди польских шахтеров. Санитарные службы объяснили это следствием ослабления ограничений и условиями труда на угольных предприятиях.

Всего в Польше с начала пандемии коронавирусной болезни было подтверждено 46 346 случаев Covid-19, из них 1721 пациент умер.

Напомним, недавно Польша продлила запрет на авиасообщение с некоторыми странами, в которых сохраняется сложная ситуация с коронавирусом. Среди них нет Украины.

Ранее мы писали о том, как в конце июля в Польше вспышка коронавируса была выявлена среди украинских заробитчан.