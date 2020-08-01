Помимо восточных и юго-восточных областей в Украине 2 августа ожидается сухая умеренная погода, вероятно с облачностью, но без осадков.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, на Востоке и Юго-Востоке могут быть небольшие дожди, ветер ожидается северо-западный, на правом побережье Днепра - юго-восточный со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Днем на большей части территории страны температура будет от 21 до 26 градусов, ночью - 10-15 градусов.

На западе Украины 2 августа будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, днем +21…+26 градусов. В Карпатах дождя также не ожидается, температура ночью от 6 до 11 градусов, днем от 15 до 20 градусов.

На севере страны ситуация такая же, только температура воздуха ночью будет колебаться от 8 до 14 градусов, днем +от 21 до 26 градусов. В центральных областях ночная температура поднимется от 9 до 14 градусов, а на Юге температура ночью от 11 до 16 градусов, днем от 22 до 27 градусов.

Напомним, средняя месячная температура в Украине, которая придет в августе, ожидается в пределах +19...+24 градусов (в горных районах 16-17 градусов тепла). Это на два градуса выше средних многолетних значений.

Как сообщала "Страна", август порадует украинцев дополнительным выходным днем и долгими выходными на День независимости.