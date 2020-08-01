Чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения заявил, что пандемия коронавируса остается чрезвычайной ситуацией международного значения и она будет длиться еще долгое время.

Об этом в субботу, 1 августа, сообщает The Brussels Times.

Так, глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что последствия пандемии коронавирусной болезни Covid-19 будут ощущаться в течение десятилетий после ее окончания.

"Пандемия - это кризис системы здравоохранения, который случается раз в столетие. Его последствия будут ощущаться в течение многих десятилетий", - сказал он в совещания Чрезвычайного комитета ВОЗ.

По его словам, ситуация с распространением коронавирусной инфекции в мире остается неоднородной.

"Многие страны, которые считали, что они уже прошли худший этап, сейчас сталкиваются с новыми вспышками. Некоторые из них, которые были менее затронуты в первые недели пандемии, сейчас сталкиваются с растущим числом случаев и смертей. Другие страны, у которых ранее были крупные вспышки, сейчас взяли их под контроль", - добавил Гебреисус.

На заседании комитет посоветовал странам усилить эпидемиологический надзор в области общественного здравоохранения для выявления случаев Covid-19 и отслеживания контактных лиц.

Чрезвычайный комитет ВОЗ снова соберется для оценки ситуации с пандемией коронавирусной болезни через три месяца, по решению генерального директора ВОЗ.

Ранее мы писали, что во время срочного совещания Всемирной организации здравоохранения руководство ВОЗ заявит том, что статус пандемии не изменился.

Стоит отметить, что причиной, по которой было созвано совещание комитета ВОЗ, является кратное увеличение количества случаев коронавирусной болезни за последние 6 недель.