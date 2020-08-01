Следственный комитет Беларуси решил взять 33 граждан России, которых подозревают в работе на "ЧВК", под стражу.

Об этом сообщает "Белта".

"Глава СК отметил, что основная масса фактических обстоятельств составляет следственную тайну. Тем не менее он поделился некоторыми подробностями. "Главным следственным управлением центрального аппарата Следственного комитета продолжается активная фаза расследования уголовного дела, возбужденного 29 июля по ст.13 и ч.2 ст.293 УК (приготовление к массовым беспорядкам). Подозреваемыми по этому уголовному делу признаны 33 гражданина Российской Федерации, и они задержаны. 31 июля в отношении них следствием избрана и прокурором санкционирована мера пресечения в виде заключения под стражу", - заявил глава Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич.

По его словам, задержанные утверждают, что должны были сразу лететь в Стамбул, однако после прибытия в Беларусь они поселились в гостинице Минска. Номера в отеле были забронированы заранее. Через сутки после поселения они заявили администрации отеля, что улетают, однако поселились в другую гостиницу.

В целом такое поведение Следственный комитет считает подозрительным и достаточным основанием для возбуждения уголовного дела.

"Кроме того, для подтверждения выводов о достаточно странном поведении этих людей следствием получена информация из телефонов задержанных о том, что они ожидают еще несколько групп таких своих коллег - граждан Российской Федерации. Кроме того, нами была получена информация о том, что они все практически имеют серьезное боевое прошлое. Воевали на востоке Украины. Практически все принадлежат к частной военной компании Вагнера", - добавил Носкевич.

Он отметил, что при таком раскладе не задержать подозрительных личностей было нельзя.

Напомним, 29 июля, под Минском правоохранители задержали 33 военных. Было заявлено, что они из российской ЧВК "Вагнер". Также белорусские силовики заявили, что они готовили массовые беспорядки и якобы связаны с мужем Светланы Тихановской - главной конкурентки действующего главы республики Александра Лукашенко на президентских выборах.

В то же время российская сторона отрицает все обвинения. Российские дипломаты заявляют, что это работники охранной компании, которые следовали транзитом через Минск в Стамбул, а оттуда далее в третью страну для охраны объектов. И не планировали никаких акций в Белоруссии.

МИД Беларуси заявил, что у некоторых военных есть украинское гражданство. Также стало известно, что многие из задержанных россиян воевали на Донбассе. После этого СБУ заявила, что будет требовать у Минска экстрадиции задержанных, причем не только бывших или нынешних граждан Украины.

В субботу, 1 августа, СК Беларуси сообщил, что из 33 задержанных "11 человек намеревалось лететь в Венесуэлу, 15 следовало в Турецкую Республику, два - на Кубу, один - в Сирию, один - не знал куда летит, еще трое отказались от показаний".