Пабы, бары, клубы и другие развлекательные заведения могут закрыть ради повсеместного открытия школ к началу учебного года. Такой выбор нужно сделать из-за сложной ситуации с заболеваемостью коронавирусом - показатели позволяют открыть только один тип заведений.

Об этом сообщает ВВС.

Британский профессор-инфекционист Грэм Медли заявил, что в ближайшее время властям Британии придется выбрать, какой тип заведений возобновит работу в сентябре - пабы или школы. Очевидно, что в приоритете стоят дети, однако с таким решением согласны не все.

Накануне было запланировано открыть на этих выходных казино, боулинг, катки, концертные залы и другие развлекательные заведения. Однако премьер-министр страны Борис Джонсон объявил, что развлечения пока что придется отложить из-за возобновления роста заболеваемости коронавирусом.

В связи с этим Медли заявил: "Я думаю, что мы находимся в ситуации, когда большинство людей считают, что открытие школ является приоритетом для здоровья и благополучия детей. И на самом деле, закрывая некоторые развлекательные сети, вполне могут потребоваться некоторые другие действия, чтобы мы могли открыть школы. Это может сводиться к вопросу о расстановке приоритетов. Мы думаем, что пабы важнее, чем школы?", - отметил он.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о приостановке смягчения карантина в стране из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Ограничительные меры будут ужесточены в нескольких графствах на северо-западе королевства.

Как сообщала "Страна", премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что в некоторых странах Европы есть признаки второй волны коронавируса.