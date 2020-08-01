На Донбассе август начался без обстрелов - штаб ООС
С начала суток субботы, 1 августа, в зоне вооруженного конфликта на Донбассе режим полного и всеобъемлющего прекращения огня не был нарушен.
Противник украинские позиции не обстреливали.
Об этом информирует пресс-служба штаба Операции объединенных сил.
Так, представители командования ООС заявили, что украинские военнослужащие придерживаются условий перемирия на Донбассе и выполняют свои задачи.
"Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", - говорится в сообщении.
Напомним, с 27 июля зоне вооруженного конфликта на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. Несмотря на это, по информации штаба ООС, сепаратисты на Донбассе совершили четыре "неприцельных обстрела" в течение прошлых суток.
Также мы писали, что в четверг, 30 июля, противники применили гранатометы. Однако раненых и убитых с украинской стороны в результате атаки зафиксировано не было.