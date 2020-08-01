Президент Беларуси Александр Лукашенко заслушал свежий доклад данных о задержанных россиянах, которых обвиняют в участии в "ЧВК" и войне на Донбассе. По его словам, вопросы есть к заказчикам переброски военных.

Об этом сообщает "Белта".

"Я смотрю, приумолкли и наши старшие братья. Уже не кричат, что они посылали этих ребят в Стамбул. Никакого Стамбула не было и быть не могло, как оказалось на поверку. Ясно, что у этой группы были иные цели. И задача следствия - выяснить эти цели", - заявил Александр Лукашенко после доклада главы КГБ государства Валерия Вакульчика и председателя Следственного комитета Ивана Носкевича о задержанных россиянах.

По словам Лукашенко, неважно, кто исполнители. Важно, кто их отправил в Беларусь и почему это сделали тайно.

"Они, конечно, виноваты, но не настолько, чтобы в отношении них принимать какие-то жесткие меры. Это солдаты. Им приказали - они пошли. Разбираться надо с теми, кто приказывал, кто их сюда посылал", - отметил Лукашенко, призвав вести себя с задержанными аккуратно.

"Молодцы, что выяснили, что это первая группа, - похвалил Лукашенко белорусских силовиков. - Я так понимаю, это только первая группа из 180 или 200 человек, которая планировалась к переброске в Беларусь. И притом, когда я это говорю (я прочитал доклад), это точные данные сегодня. И попытка там сейчас спрятать "хвост" в России и сказать, что вот чуть ли не они с нами согласовали приезд этой группы, это полная ерунда. На вранье мы политику не построим. Перекрикивая друг друга в СМИ, вопрос не решим".

Напомним, 29 июля, под Минском правоохранители задержали 33 военных. Было заявлено, что они из российской ЧВК "Вагнер". Также белорусские силовики заявили, что они готовили массовые беспорядки и якобы связаны с мужем Светланы Тихановской - главной конкурентки действующего главы республики Александра Лукашенко на президентских выборах.

В то же время Россия отрицает все обвинения. Российские дипломаты заявляют, что это работники охранной компании, которые следовали транзитом через Минск в Стамбул, а оттуда далее в третьи страну для охраны объектов. И не планировали никаких акций в Белоруссии.

Они не смогли сесть на свой рейс и задержались в Минске ожидая новых билетов, поселившись в санаторий "Белорусочка", где их и "запаковали".

Руководит этим санаторием, как сообщает телеграм-канал NEXTA, друг управделами президента Виктора Шеймана — бывший начальник Главного клинического центра Вооруженных сил РБ полковник Святослав Савицкий. А сам санаторий подведомственный Федерации профсоюзов Беларуси (ФПБ). Глава ФПБ Михаил Орда, в свою очередь, возглавляет предвыборный штаб Лукашенко.

МИД Беларуси заявил, что у некоторых военных есть украинское гражданство. Также стало известно, что многие из задержанных россиян воевали на Донбассе. После этого СБУ заявила, что будет требовать у Минска экстрадиции задержанных, причем не только бывших или нынешних граждан Украины.

В субботу, 1 августа, СК Беларуси сообщил, что из 33 задержанных "11 человек намеревалось лететь в Венесуэлу, 15 следовало в Турецкую Республику, два - на Кубу, один - в Сирию, один - не знал куда летит, еще трое отказались от показаний".