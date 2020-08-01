Во время аварии легкового автомобиля и маршрутки в аннексированном Россией Севастополе травмы получили сразу 14 человек.

Об этом сообщает ТАСС.

"Пострадали 14 человек, тяжелых нет. По медицинской части все отработали", - заявил глава департамента здравоохранения Сергей Шеховцов.

Полиция сообщила, что легковая машина Mercedes врезалась в стоящий впереди автобус. Тяжелых случаев или угрозы жизни пострадавшим нет, однако известно, что среди пассажиров было восемь взрослых и шесть детей.

Напомним, 31 июля в центральном регионе Португалии произошло смертельное ДТП. В результате столкновения высокоскоростного поезда и машины технического обслуживания погиб человек. Ранены как минимум 50.

Как сообщала "Страна", утром 31 июля в аннексированном Россией Крыму разыгралась очередная страшная трагедия. Здесь произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с многочисленными жертвами - микроавтобус врезался в грузовик.