На Лесном массиве в Киеве Mercedes вылетел на встречную полосу и врезался в маршрутку. В результате столкновения легковой автомобиль загорелся. С тяжелыми травмами были госпитализированы три человека.

Об этом в субботу, 1 августа, информирует страница "Киев оперативный" в Facebook.

Сообщается, что авария произошла около 12:00. По словам очевидцев, маршрутка №415, в которой на тот момент не было никого, кроме водителя, заезжала на парковку. Внезапно из второго ряда на встречную полосу вылетел Mercedes и столкнулся с автобусом лоб в лоб. От сильного удара у маршрутки вылетело лобовое стекло, а легковой автомобиль загорелся. Вскоре его потушили спасатели.

Также сотрудникам ГСЧС пришлось деблокировать застрявших в Mercedes двоих пассажиров и водителя. После этого их передали медикам для госпитализации.

Очевидцы также утверждают, что одному из пострадавших при столкновении оторвало ногу. Еще один человек, находившийся в легковом автомобиле в момент аварии, якобы остался без глаза. Какие травмы в ДТП получил третий пострадавший пока неизвестно.

На данный момент известно, что оба транспортных средства были отправлены на штрафплощадку до проведения экспертиз. На месте работают сотрудники полиции.

Напомним, сегодня ДТП произошло и под Запорожьем. Там легковушка столкнулась с грузовиком на трассе "Васильевка-Бердянск". В результате аварии погибли четыре человека.

Ранее мы писали, что вчера утром, 31 июля, в аннексированном Россией Крыму разыгралась очередная страшная трагедия. Здесь произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с многочисленными жертвами - микроавтобус врезался в грузовик.