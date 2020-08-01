В Житомирской области практически одновременно вспыхнули пожары на двух фермах в поселках Гай и Лихоселка, вследствие чего погибло примерно 30 козлят.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"31 июля в 22:28 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в с.Гай Житомирского района в помещении фермы. На момент прибытия отделения спасателей 2-й Государственной пожарно-спасательной части огнем было охвачено деревянную кровлю сооружения на площади 700 кв.м. Огнем повреждено перекрытие, внутренняя отделка и крыша, уничтожено 15 т сена и около 3 десятков козлят. Количество спасенного поголовья пока устанавливается", - указано в сообщении.

Пожарники рассказали, что огонь в Гае было трудно потушить из-за большого количества сена, хранившегося в помещении. Всего в здании находилось около 109 коз и козлят, большую часть из которых удалось спасти. Пожар разгорелся до 700 кв.м, на его ликвидацию потребовалось около пяти часов.

Той же ночью сообщение поступило о пожаре на ферме с поселке Лихоселка. В амбаре находилось четыре коровы, их хозяева быстро спасли. К моменту прибытия спасателей пламя разгорелось на площади 900 кв.м. Сейчас эксперты устанавливают причины пожаров.

"Увеличению масштабов пожара способствовало то, что в помещении хранилось сено и солома. Совместными усилиями в 02:20 пожар удалось локализовать, а в 06:10 - ликвидировать. Огнем повреждено перекрытие и внутренняя отделка, уничтожена крыша, 19 т соломы и 21 т сена", - добавили спасатели.

Напомним, ночью в Киеве сгорели три автомобиля полиции, которые были предназначены для перевозки задержанных. В полиции уточнили, что не исключают версии о поджоге машин для перевозки задержанных, поскольку, по словам дежурного, в три часа ночи он услышал хлопок, после которого от машин повалил дым.

Как сообщала "Страна", служивший в соборе Святых Петра и Павла во французском Нанте волонтер признался в поджоге древнего готического храма. Правоохранителям удалось выяснить это лишь после того, как мужчину повторно задержали.