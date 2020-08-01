От рака на 41-ом году жизни скончался комбат 8 батальона Украинской добровольческой армии (УДА) Андрей Гергерт (позывной "Червень").

Об этом в субботу, 1 июня, сообщили в самом батальоне.

В феврале сам "Червань" сообщал, что проходит лечение в Вене.

"Украинская земля потеряла великого сына, отважного воина, преданного отца и любящего мужа. Небесный батальон дополнил еще один Герой Украины, который преданно защищал независимость Родины. Просим всех молитвой вспомнить Комбата, который долгое время боролся еще с личным врагом - тяжелой болезнью", - говорится в сообщении на странице батальона (УДА) в Facebook.

Андрей Гергерт родился во Львовской области, где и получил образование ветеринара. С 2001 года он вел бизнес в Крыму, а во время Майдана переехал в Киев. Там он познакомился с основателем "Правого сектора" Дмитрием Ярошем, с которым долгое время сотрудничал.

Также Гергерт участвовал в АТО в составе "Добровольческого украинского корпуса", а позже возглавил там 8-й батальон. В 2016 году он был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени. У комбата остались вдова и четверо детей.

Отметим, что Червень был знаменит не только своим батальоном, но и рядом скандалов. В декабре прошлого года Андрей Гергерт участвовал в акции протеста против мирных инициатив Киева на переговорах Нормандской четверки в Париже. Также мы писали о том, что под руководством Гергерта в УДА служили подозреваемые в покушении на столичного депутата Вячеслава Соболева и убийстве его сына.