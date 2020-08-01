Полиция установила, что за взломом Twitter-аккаунтов таких знаменитостей как Илон Маск, Канье Уэст, Билл Гейтс, Байден-младший, Барак Обама и многих других стоял 17-летний подросток из штата Флорида.

Об этом сообщает The New York Times.

Грэм Иван Кларк, который только-только закончил школу, был обвинен по 30 пунктам, в том числе, мошенничество. Суд будет рассматривать его дело без поправки на возраст.

По словам адвоката Эндрю Уоррена, у Кларка достаточно опыта, чтобы оставаться незамеченным во время взлома. Отмечается, что он убедил сотрудников компании Twitter в том, что является сотрудником технологического отдела, которому необходимы учетные данные другого работника для доступа к порталу обслуживания клиентов.

"Это был не обычный 17-летний подросток", - добавил Уоррен.

Известно, что сообщники хакера - 22-летнего Ним Фазелли из Флориды и 19-летний Мэйсон Шеппард, проживающий в Великобритании. Всего взломщики временно завладели 45 аккаунтами знаменитостей, прорекламировали биткоины и за несколько часов "заработали" 110 тысяч долларов.

Напомним, неизвестные хакеры в четверг разместили в Twitter-аккаунтах многих известных американцев однотипные посты. В них предлагается заработать биткоины за считанные минуты. аналогичные объявления с точностью до запятой появились у основателя Tesla Илона Маска, миллиардера и основателя Microsoft Билла Гейтса, миллиардеров Майкла Блумберга и Уоррена Баффета, главы Amazon Джеффа Безоса, рэпера Канье Уэста, бывшего президента США Барака Обамы и еще одного рэп-исполнителя Уиза Халифы. Объявления довольно быстро были удалены из аккаунтов знаменитостей. А в Twitter компании Apple вообще пропали все сообщения.

Как сообщала "Страна", атака неизвестных хакеров на Twitter-аккаунты многих знаменитых американцев, в частности, главы Tesla Илона Маска, экс-президента Обамы, основателя Microsoft Билла Гейтса и других известных людей в стране была скоординированной акцией благодаря сотрудникам компании. Они имели доступ к внутренним системам социальной сети и, вероятно, стоят за этим ЧП.