В Берлине прошли протесты против карантинных ограничений. Участники называют карантин заговором и собрали около 10 тысяч единомышленников.

Об этом сообщает Tagesspiegel.

Так, протестующие скандируют: "Мы вторая волна" и "Сопротивление!", призывают к "свободе" и утверждают, что "самая большая теория заговора - пандемия коронавируса".

Правоохранители пытаются сдерживать толпу и напоминать об элементарных правилах безопасности - социальной дистанции и масках. Однако маски присутствуют только у журналистов и правоохранителей.

"Поскольку собрание на Унтер-ден-Линден оказалось довольно многолюдным, наши коллеги убедительно указывают на необходимость соблюдать необходимую дистанцию", - указано в сообщении полиции в Twitter.

Правоохранители насчитали около 15 тысяч участников, всего в столице Германии на выходные запланировано 83 протеста, часть из которых - против карантина. Одна из акция прямо указывает на теорию заговора вокруг коронавируса.

Однако агентство уточняет, что, согласно последним опросам, большинство немцев поддерживают ужесточение карантина на фоне роста заболеваемости коронавирусом. На данный момент полиция планирует разгон опасного протеста, первые проявления которого начались еще 17 июня.

Отметим, с начала пандемии 209 653 человек в Германии заразились коронавирусом, 9 148 человек умерли.

Напомним, в Гааге (Нидерланды) в воскресенье прошли массовые протесты против ограничительных мер, введенных из-за распространения коронавируса. Акция переросла в беспорядки и столкновения с полицией, которая применила водометы.

Как сообщала "Страна", полиция вытеснила протестующих перед зданием Народной скупщины в Белграде при помощи слезоточивого газа после проявления агрессии со стороны активистов.