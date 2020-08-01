В понедельник, 3 августа, мэр Тернополя созывает заседание городского совета для того, чтобы дать оценку законности отнесения областного центра в "красную зону" карантина. С начала грядущей недели город "будет работать в обычном режиме".

Об этом в субботу, 1 августа, информирует пресс-служба Тернопольского городского совета.

"С понедельника, 3 августа, предприятия, учреждения и организации Тернополя будут работать в обычном режиме. При этом призываем жителей соблюдать санитарно-эпидемиологические условия, в частности масочный режим, проводить температурные скрининги работников и посетителей, обеспечивать дезинфекцию помещений", - говорится в сообщении.

При этом в горсовете считают, что город отнесли к "красной зоне" коронавирусного карантина безосновательно. Так, по информации горсовета, к 1 августа среднее количество тестирований методом ПЦР в Тернополе составило 78,1 (показатель должен быть не менее 24), коэффициент выявления случаев инфицирования Covid-19 составил 11,1% (должен быть менее 11%), показатель динамики роста случаев инфицирования - 12,5% (должен составлять менее - 10%).

"Важно отметить, что "красный" уровень эпидемической опасности устанавливается в случае загруженности больше 75% коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным Covid-19. Сейчас в Тернополе этот показатель составляет 46,89%, что вдвое меньше норматива", - уверены местные власти.

В горсовете добавили, что с целью "обеспечения нормальной жизнедеятельности города и защищая права Тернополя на труд и свободу передвижения", мэр города Сергей Надал 3 августа созывает внеочередную сессию городского совета. Во время нее на рассмотрение депутатов будет вынесен вопрос оценки законности отнесения Тернополя в "красную зону".

Стоит отметить, что сегодня мэр Тернополя обвинил центральные власти в попытке взять город в "карантинную блокаду".

Напомним, ранее сегодня мэр Луцка заявил, что городские власти не будут останавливать общественный транспорт и выполнять прочие "непонятные" решения из-за включения города в красную зону.

Ранее мы публиковали полный список регионов, которые Минздрав отнес в красную, оранжевую, желтую или зеленую зону. Стоит подчеркнуть, что наиболее суровый карантин должен быть введен в красной зоне. Там под запрет попадают пассажирские перевозки, работа учреждений сферы культуры, общественного питания, ТРЦ, социальных и реабилитационных центров и других учреждений.