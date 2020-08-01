В Виноградове Закарпатской области группа подростков жестоко издевалась над 12-летней девочкой. В сети появилось видео избиений.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Закарпатской области.

"Вчера, 31 июля, к сотрудникам Виноградовского отделения полиции поступило заявление от жительницы райцентра. Женщина сообщила, что четверо подростков избили ее дочь. По факту причинения малолетней телесных повреждений, дознаватели отделения начали досудебное расследование", - указано в сообщении.

Правоохранители отметили, что девочку направили на судебно-медицинскую экспертизу, которая и установит тяжесть нанесенных ребенку травм. Уже известно, что в компании присутствовали две 14-летние девочки и двое 15-летний парней, все местные. Полиция уже опрашивает подозреваемых в присутствии родителей. Сейчас предстоит узнать мотив малолетних преступников и передать их ювенальной полиции.



В свою очередь, местный житель под ником Сергей Волошин опубликовал на своей странице в Facebook видео, которые нападавшие записали во время издевательств.

Напомним, в Оболонском районе Киеве, возле ТРЦ Smart Plaza, подростки нападают на людей. Около двух десятков детей угрожают прохожим избиением. А полиция наблюдает за этим и смеется.

Как сообщала "Страна", в Ивано-Франковской области полиция начала служебное расследование из-за неправомерного поведения правоохранителей, которые обругали двух несовершеннолетних подростков.