Следственный комитет Беларуси имеет доказательства того, что задержанные под Минском не собирались лететь в Стамбул.

Об этом заявил представитель ведомства Александр Агафонов в комментарии журналистам телеканала ОНТ.

"Как выяснило следствие, лететь туда (в Стамбул - Ред.) они не намеревались", - заявил Агафонов.

По его словам, все задержанные в Беларуси были допрошены с участием адвокатов. Показания их, по мнению Следственного комитета были "непоследовательны, а цели нахождения в Беларуси противоречивы".

Так, допрошенные утверждали, что "11 человек намеревалось лететь в Венесуэлу, 15 следовало в Турецкую Республику, два - на Кубу, один - в Сирию, один - не знал куда летит, еще трое отказались от показаний".

"Представляется сомнительным, что одним рейсом в самолете можно совершить перелет в страны различных континентов. Это тоже самое, что на одном поезде ехать сразу в Москву, Санкт-Петербург, Сочи и Магадан", - добавил Агафонов (отметим, что из Стамбула они далее действительно могли улететь в разные страны, используя столицу Турции для пересадки).

В целом заявления задержанных о том, что они следовали через Минск транзитом белорусские силовики считают "легендой прикрытия".

Видео: YouTube/ Телеканал ОНТ

Напомним, 29 июля, под Минском правоохранители задержали 33 военных. Было заявлено, что они из российской ЧВК "Вагнер". Также белорусские силовики заявили, что они готовили массовые беспорядки и якобы связаны с мужем Светланы Тихановской - главной конкурентки действующего главы республики Александра Лукашенко на президентских выборах.

В то же время российская сторона отрицает все обвинения. Российские дипломаты заявляют, что это работники охранной компании, которые следовали транзитом через Минск в Стамбул, а оттуда далее в третью страну для охраны объектов. И не планировали никаких акций в Белоруссии.

МИД Беларуси заявил, что у некоторых военных есть украинское гражданство. Также стало известно, что многие из задержанных россиян воевали на Донбассе. После этого СБУ заявила, что будет требовать у Минска экстрадиции задержанных, причем не только бывших или нынешних граждан Украины.