В Минздраве заявили, что в разделе Украины на карантинные зоны нет политического подтекста
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что при продлении адаптивного карантина и распределении регионов на зоны нет ни единого намека на политику.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Мы честно говорим, какова ситуация в том или ином регионе. Мы показываем цифры, в связи с чем нужно вводить зеленый или желтый, или красный уровни. В Министерстве здравоохранения нет ни одного намека на политику. Единственный приоритет - здоровье и безопасность украинцев", — сказал он.
Степанов уточнил, что определение ситуации с коронавирусом в каждом конкретном регионе осуществляется без влияния человеческого фактора.
"Я понимаю, что в преддверии выборов определенные политические действия у нас будут происходить", — рассказал он.
До этого мы писали, что мэры Тернополя и Ивано-Франковска выступили с критикой адаптивного карантина. По их словам, распределение регионов на зоны осуществляется исходя из политического подтекста.
Напомним, исполняющий обязанности городского головы Луцка Игорь Полищук также был возмущен тем, что город попал в "красную зону" с максимальными ограничительными мероприятиями из-за коронавируса.