Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что при продлении адаптивного карантина и распределении регионов на зоны нет ни единого намека на политику.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Мы честно говорим, какова ситуация в том или ином регионе. Мы показываем цифры, в связи с чем нужно вводить зеленый или желтый, или красный уровни. В Министерстве здравоохранения нет ни одного намека на политику. Единственный приоритет - здоровье и безопасность украинцев", — сказал он.

Степанов уточнил, что определение ситуации с коронавирусом в каждом конкретном регионе осуществляется без влияния человеческого фактора.

"Я понимаю, что в преддверии выборов определенные политические действия у нас будут происходить", — рассказал он.

До этого мы писали, что мэры Тернополя и Ивано-Франковска выступили с критикой адаптивного карантина. По их словам, распределение регионов на зоны осуществляется исходя из политического подтекста.

Напомним, исполняющий обязанности городского головы Луцка Игорь Полищук также был возмущен тем, что город попал в "красную зону" с максимальными ограничительными мероприятиями из-за коронавируса.