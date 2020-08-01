Мэры Ивано-Франковска и Тернополя недовольны тем, что после нового этапа адаптивного карантина с 1 августа города отнесли к "красной" и "оранжевой" зоне. Они усмотрели в этом политическую подоплеку. Из-за ужесточения карантина в Тернополе, например, временно не останавливаются поезда.

Городской глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что разделение Украины на "красную", "оранжевую", желтую" и "зеленую" зоны происходят, исходя из политических соображений.

"Власть вновь пошла по пути ограничений, а не диалога с городами! Запретили общественный транспорт в Тернополе и Луцке, ограничение работы спортклубов и мероприятий в Франковске и Львове!" – написал Марцинкив в Facebook.

В то же время мэр Тернополя Сергей Надал заявил, что город пытаются взять в "карантинную блокаду" и призвал не злить граждан.

"Если решение об усилении в Тернополе карантина будет зависеть от областной комиссии, то я очень надеюсь, что им хватит ума не принимать решение об изоляции Тернополя... Если же не будет понимания от правительства, мы оставляем за собой право обратиться к представителям общественности касательно защиты Тернополя в условиях экономической и политической блокады", — написал он.

Мэр добавил, что не позволит чиновниками лишать тернопольчан заработка и что показатели по заболеваемости идут на убыль.

"Показатели уровня заболеваемости Covid-19 в нашем городе за последние дни пошли на убыль и держатся на том же низком уровне. Среднее количество тестирований методом ПЦР составляет 78,1 (показатель должен быть не менее 24). Коэффициент выявления случаев инфицирования составляет 11,1 (показатель - 11). Показатель динамики роста случаев инфицирования - 12,5 (показатель - 10). "Красный" уровень эпидемической опасности устанавливается в случае загруженности больше 75% коек в учреждениях здравоохранения. Сейчас в Тернополе этот показатель составляет 46,89%, что вдвое меньше норматива" - написал мэр.

"В это время в Киеве и других городах-миллионниках работает метро и даже проводятся концерты, вечеринки" - написал Надал.

Ранее мы писали, что исполняющий обязанности городского головы Луцка Игорь Полищук возмущен тем, что город попал в красную зону с максимальными ограничительными мероприятиями из-за коронавируса.

Также "Страна" писала, что сегодня утром в Украине подтвердились 1172 случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло 71 056 человек