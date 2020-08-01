Президент Беларуси Александр Лукашенко, который скоро будет баллотироваться на очередной срок, поздравил военных с Днем десантника. Он выразил уверенность, что белорусские десантники способны сохранить мир, обеспечить безопасность и национальные интересы.

Такое заявление появилось на сайте президента Республики Беларусь.

"Этот праздник символизирует единство и доблесть нескольких поколений воинов в голубых беретах, которые покрыли себя неувядаемой славой, сражаясь на полях Великой Отечественной войны, на афганской земле, в различных локальных конфликтах", - говорится в сообщении.

В поздравлении отмечается, что и сейчас беларуские воины и командиры "продолжают победные традиции отцов и дедов".

"Вам по плечу самые сложные задачи в наиболее трудных и опасных условиях. Вы элита Вооруженных Сил страны, пример служения Отечеству для молодежи, вступающей в жизнь", - подчеркнул Лукашенко.

Напомним, что на фоне предвыборной кампании в стране прошли несколько оппозиционных митингов, самый крупный из которых состоялся 30 июля. На демонстрацию в поддержку главной конкурентки Лукашенко на этих выборах, Светланы Тихановской, пришли около 50 тысяч человек.

В свою очередь действующий президент Беларуси пообещал разгонять уличные протесты при помощи армии.