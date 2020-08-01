В Кирилловке Запорожской области местные жители и туристы стали очевидцами редкого метеорологического явления. В небе над Азовским морем образовались валовые облака, или как их еще называют - грозовой воротник.

Видео явления очевидцы опубликовали в YouTube.

Стоит отметить, что этот тип облаков образуется на переднем крае грозы. В области их возникновения как правило появляются сильный дождь и порывистый ветер.

Воздушные потоки в грозовом воротнике могут циркулировать вокруг его горизонтальной оси, но смерчи в таких облаках не образуются.

Видео: YouTube/ ХАРЬКОВ БЕЗ СЛОВ

Напомним, несколько дней назад в Кирилловке ливень затопил более десяти баз отдыха, расположенных на Федотовой косе.

Недавно "Страна" публиковала фотографии двойной радуги, которая образовалась в небе Киева в начале лета.

Ранее на этой неделе мы писали о том, как в Одесской области на фоне мощных ливней пронесся смерч.