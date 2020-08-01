В государственном бюро расследований заявили, что полиция действовала в рамках своих полномочий при ликвидации полтавского террориста Романа Скрипника.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Согласно результатов предварительных следственных действий, полицейские действовали в рамках своих полномочий", — говорится в сообщении.

В то же время в ГБР рассказали, что окончательные выводы по данному делу будут сделаны "по результатам досудебного расследования".

Напомним, что 23 июля Романа Скрипника пытались задержать за угон автомобиля. Но он захватил в заложники полицейского, угрожая гранатой. Позже на обмен пошел начальник уголовного розыска. Скрипник уехал с ним, а затем отпустил и скрылся в лесу.

В ночь на субботу, 1 августа, снайпер ликвидировал полтавского террориста Романа Скрипника, которого правоохранители разыскивали уже неделю. При задержании он взял в заложники полицейского, который его нашел. Позже в сети появился ролик, как обезвредили террориста.

По данному факту в ГБР решили провести специальное расследование, изучив действия правоохранителей на предмет превышения своих полномочий.