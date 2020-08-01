В России надеются на разрешение ситуации с задержанными под Минском гражданами России, которых белорусские спецслужбы считают диверсантами, прибывшими в страну для дестабилизации ситуации перед выборами.

Об этом заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, передает РИА "Новости".

"Это в интересах развития дружеских, братских отношений между двумя нашими странами и двумя народами", - сказал он журналистам.

Он добавил, что удивлен комментариям белорусских СМИ, которые "выглядят очень и очень нелогичным".



"Я, может быть, своих дополнительных комментариев не буду давать - все-таки служба, которую я возглавляю, следит за событиями, которые развиваются вокруг, в том числе, какие оценки дают политические элиты других стран", - отметил Нарышкин.

Он также говорит, что в Европе не верят в версию белорусских властей о подрывных намерениях задержанных россиян.

"Должен сказать, что в европейских странах политические элиты, правительственные круги квалифицируют это как срежиссированную акцию", - сказал Нарышкин.

Напомним, 29 июля, под Минском правоохранители задержали 32 мужчин.

Было заявлено, что они из российской ЧВК "Вагнер". Также белорусские силовики заявили, что они готовили массовые беспорядки и якобы связаны с мужем Светланы Тихановской - главного конкурента Лукашенко на президентских выборах.

В то же время российская сторона отрицает все обвинения. Российские дипломаты заявляют, что это работники охранной компании, которые следовали транзитом через Минск в Стамбул, а оттуда далее в третью страну для охраны объектов. И не планировали никаких акций в Белоруссии.

МИД Беларуси заявил, что у некоторых военных есть украинское гражданство. Также стало известно, что многие из задержанных россиян воевали на Донбассе. После этого СБУ заявила, что будет требовать у Минска экстрадиции задержанных - причем всех, а не только бывших или нынешних граждан Украины.